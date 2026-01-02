Pour fêter la nouvelle année, Jannik Sinner a adressé un message à ses fans sur Instagram, dans lequel il dresse le bilan de sa saison. Pour le numéro deux mondial, 2025 est mitigé, entre sa suspen­sion de trois mois pour dopage, et ses deux sacres en Grand Chelem à l’Open d’Australie et Wimbledon.

« Il y a eu des moments incroyables, et d’autres très diffi­ciles à accepter. Mais au‐delà des résul­tats, cette année m’aura surtout apporté de grandes leçons. Je suis vrai­ment recon­nais­sant envers toute mon équipe, ma famille et vous tous pour le soutien que vous m’avez apporté tout au long de l’année. Cela compte énor­mé­ment pour moi. Pour l’ins­tant, je souhaite à tous une bonne année, célébrez‐la avec vos proches, et à très bientôt sur le court ».