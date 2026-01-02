Pour fêter la nouvelle année, Jannik Sinner a adressé un message à ses fans sur Instagram, dans lequel il dresse le bilan de sa saison. Pour le numéro deux mondial, 2025 est mitigé, entre sa suspension de trois mois pour dopage, et ses deux sacres en Grand Chelem à l’Open d’Australie et Wimbledon.
« Il y a eu des moments incroyables, et d’autres très difficiles à accepter. Mais au‐delà des résultats, cette année m’aura surtout apporté de grandes leçons. Je suis vraiment reconnaissant envers toute mon équipe, ma famille et vous tous pour le soutien que vous m’avez apporté tout au long de l’année. Cela compte énormément pour moi. Pour l’instant, je souhaite à tous une bonne année, célébrez‐la avec vos proches, et à très bientôt sur le court ».
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 18:10