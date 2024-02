Vainqueur de son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie fin janvier, Jannik Sinner pense main­te­nant à la première place mondiale. Maid toujours aussi humble, l’Italien, aujourd’hui 4e, sait que le chemin est encore long.

« Il y a une grande diffé­rence entre être dans le top 5 et passer dans le top 3, et encore plus avant d’atteindre la première place. Je suis actuel­le­ment quatrième au clas­se­ment, j’ai donc encore beau­coup à faire avant d’atteindre le sommet », a déclaré le joueur de 22 ans face à la presse italienne.