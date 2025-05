Depuis un bout de temps, Jannik Sinner écume tous les courts du Monte‐Carlo Country Club pour parfaire sa tech­nique, son physique et arriver à Rome en grande forme. D’ailleurs il ne se ménage pas. Les séances sont intenses et il varie les sparring‐partners afin d’être confronté à diffé­rents types de jeu. Il peut donc aussi peau­finer des séquences tactiques. Jannik sait que tout son peuple l’at­tend à Rome et il est certain qu’il ne veut pas déce­voir un seul fan qui sera présent au stade ou devant sa télévision.

Da far vedere ai ragaz­zini che arri­vano alle scuole tennis col cellu­lare in mano e il borsone portato dalla mamma…

Il n.1 del mondo si allena con massima inten­sità e poi rifà il campo. Il mood giusto : rispetto per il lavoro di tutti.

En atten­dant, il se comporte toujours avec beau­coup de simpli­cité. Des images volées ont circulé où on le voit « imiter » Rafael Nadal à l’issue d’une séance d’en­trai­ne­ment. Jannik passe tran­quille­ment le filet comme le faisait régu­liè­re­ment Rafa. L’humilité est souvent récom­pensée au tennis comme le travail d’ailleurs…