S’il fallait trouver le gros défaut du calen­drier de la saison sur terre battue, ce serait sans aucun doute la trop grande proxi­mité entre la fin de la tournée améri­caine sur dur, à Miami, et le début du Masters 1000 de Monte‐Carlo (seule­ment une semaine de battement).

C’est ce qui a notam­ment poussé Carlos Alcaraz à déclarer forfait pour l’évè­ne­ment moné­gasque. Et si Jannik Sinner sera de son coté bien présent sur le Rocher du 8 au 16 avril, l’Italien sait perti­nem­ment que l’adap­ta­tion risque d’être très compliquée.

« Ces dernières années, j’ai aussi bien joué sur terre battue, mais je pense que mon jeu est meilleur sur dur. Au début c’est toujours diffi­cile parce qu’on n’a pas beau­coup de temps pour s’adapter. Ce qui est impor­tant, c’est qu’a­près Indian Wells, comparé à ici (à Miami), je me suis amélioré. Je me suis senti mieux sur le court. C’est le plus impor­tant. Maintenant, la saison sur terre battue commence, c’est complè­te­ment diffé­rent, c’est une autre surface et je n’ai pas beau­coup de temps pour m’y préparer. Je dois aussi prendre un ou deux jours de repos parce que j’ai besoin de récu­pérer. En à peine une semaine, il va falloir tout changer. Mais ce sera égale­ment inté­res­sant. J’ai hâte d’y être », a déclaré le nouveau 9e joueur mondial lors de la confé­rence de presse après sa finale perdue en Floride.