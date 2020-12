L’une des grandes révélations du tennis mondial en 2020, Jannik Sinner (19 ans), aurait pu se tourner vers le ski durant son adolescence. Il était très talentueux. Mais il a finalement choisi le tennis. Sans regrets, même s’il repère quelques points négatifs.

« J’ai choisi de jouer au tennis parce que j’aime beaucoup. C’est la vie dont j’ai toujours rêvé. Je l’aime à 80-90 %. Si je devais dire quelque chose de mal à ce sujet, ce serait que je n’aime pas beaucoup les entretiens obligatoires et que j’aimerais voir plus ma famille et mes amis. Le tennis prend beaucoup de temps dans ma vie. J’aimerais apprendre la cuisine de mon père », a déclaré le dernier quart de finaliste à Roland-Garros à Sky Sport.