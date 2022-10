Le cham­pion italien s’est exprimé auprès de nos confrères d’Ubi Tennis, il est revenu pour la première fois sur la Laver Cup où Federer a offi­cia­lisé sa retraite.

« C’est un joueur contre lequel je n’ai jamais joué, je regrette qu’il ait pris sa retraite. J’ai regardé son dernier match et c’était très émou­vant. Il y avait tous les joueurs avec lesquels il a partagé sa carrière, ses entraî­neurs, sa famille. C’était un adieu émou­vant, surtout pour lui, mais aussi pour beau­coup de gens. Lorsque j’ai rejoint le circuit, Roger avait plus ou moins arrêté en raison de problèmes physiques et n’est presque jamais revenu. J’aurais aimé le rencon­trer au moins une fois, c’est dommage »