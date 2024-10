Jannik Sinner a tout récem­ment accordé une inter­view à Sky Sport Italia, dans laquelle il a parlé de nombreux sujets.

Le numéro un mondial a notam­ment été invité à comparer sa version d’au­jourd’hui, en tant que meilleur joueur du monde, et sa version de lui plus jeune.

L’Italien a expliqué que selon lui, rien n’avait changé, mis à part le fait qu’il a désor­mais moins de temps libre.

« Je crois que je n’ai jamais changé en tant que personne. Ce qui s’est passé n’a pas changé ma personne ni la façon dont je traite les gens autour de moi ou toute personne que je rencontre. Ce qui a changé, c’est que j’ai un peu moins de temps libre. Mais je suis une personne qui consacre tout son temps possible au travail et c’est donc quelque chose qui dépend de moi. Si je veux rester à la maison demain, je peux aussi rentrer à la maison mais je ne veux pas parce que ma carrière a commencé quand j’ai décidé de quitter la maison à 13 ans et demi. »