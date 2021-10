Il y avait hier une forme d’in­dé­cence de la part de Jannik Sinner face à Diego Schwartzman. Jamais l’Argentin n’a existé alors même que l’Italien propose fina­le­ment le même jeu que Diego mais frappe la balle plus fort et se déplace plus vite aussi.

Ce titre, le 5ème de sa carrière, le 4ème cette saison, place l’Italien dans une bonne posi­tion pour espérer aller à Turin pour le Masters.

D’ailleurs c’est la première fois qu’il a évoqué le sujet alors qu’au­pa­ra­vant il éludait le sujet : « Je menti­rais si je disais que je ne pense pas à la finale de l’ATP à Turin. Mais une fois sur le terrain, cepen­dant, je me concentre sur le match et la tactique que je dois mener. Cela m’aide à rester sur la bonne voie »

Avec 2845, Jannik est 10ème, Cameron Norrie est 11ème (2840) et Hurkacz, 9ème, est la dernier qualifié pour l’Italie avec 2955 points.

Tout ce beau monde est inscrit à Vienne, Bercy…et même Stockholm. Le sprint ne fait que commencer.