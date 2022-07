Sinner : « Je pense pas que Berrettini et moi ayons une rivalité, loin de là, nous sommes deux garçons très calmes qui donnent tout »

Le tennis italien vit une période dorée. Jannik Sinner est consi­déré comme l’un des plus grands espoirs du tennis mondial depuis plusieurs années, Lorenzo Musetti grimpe et l’a prouvé avec son titre à Hambourg dimanche, Matteo Berrettini se rapproche d’un sacre en Grand Chelem.

Au cours d’une inter­view accordée à La Repubblica, Sinner a parlé de sa rela­tion avec ses deux « collègues » italiens.

« Être le numéro un italien du clas­se­ment ne signifie abso­lu­ment rien. C’est juste un fait. Berrettini n’a pas eu de chance cette année et Musetti est en forme. Il vient de remporter une victoire à Hambourg. L’Italie a beau­coup de joueurs diffé­rents, mais ils sont tous excel­lents. On peut dire que nous sommes une puis­sance. Je ne pense pas que Berrettini et moi ayons une riva­lité, loin de là. Nous nous sommes jamais affrontés. Nous sommes deux garçons très calmes qui donnent tout chaque qu’ils entrent sur un court. C’est vrai que Berrettini a plus d’ex­pé­rience, il a gagné plus de choses et il est dans le top 10 depuis plus long­temps que moi. Je suis sûr qu’il reviendra à son plus haut niveau. Je ne le connais très bien, mais nous avons une très bonne relation. »