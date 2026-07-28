Jannik Sinner est actuellement au sommet de son sport.
En effet, l’Italien a creusé l’écart au classement avec son rival de toujours, Carlos Alcaraz, en raison de la longue absence de Carlitos.
Cette situation place le Transalpin parmi les athlètes italiens susceptibles d’être élus porte‐drapeau de la nation.
Comme le mentionne nos confrères d’OA Sport Italie, il risque d’être l’un des grands favoris, encore davantage dans deux ans si Jannik continue de tout remporter sur son passage.
Mais le doute subsiste, puisque nous avons récemment appris que le tournoi olympique de tennis aurait lieu seulement trois jours après Wimbledon.
Pire encore, la cérémonie d’ouverture aurait lieu au même moment que les demi‐finales du Grand Chelem londonien.
Une situation qui remet donc en cause la possibilité de voir Sinner porter le drapeau tricolore de l’Italie lors du plus grand événement sportif international.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 14:51