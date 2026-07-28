Jannik Sinner est actuel­le­ment au sommet de son sport.

En effet, l’Italien a creusé l’écart au clas­se­ment avec son rival de toujours, Carlos Alcaraz, en raison de la longue absence de Carlitos.

Cette situa­tion place le Transalpin parmi les athlètes italiens suscep­tibles d’être élus porte‐drapeau de la nation.

Comme le mentionne nos confrères d’OA Sport Italie, il risque d’être l’un des grands favoris, encore davan­tage dans deux ans si Jannik continue de tout remporter sur son passage.

Mais le doute subsiste, puisque nous avons récem­ment appris que le tournoi olym­pique de tennis aurait lieu seule­ment trois jours après Wimbledon.

Pire encore, la céré­monie d’ouverture aurait lieu au même moment que les demi‐finales du Grand Chelem londonien.

Une situa­tion qui remet donc en cause la possi­bi­lité de voir Sinner porter le drapeau trico­lore de l’Italie lors du plus grand événe­ment sportif international.