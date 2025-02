Tout le monde a été surpris de l’an­nonce du lance­ment de la chaine YouTube de Jannik Sinner.

Si dans ce registre Gaël Monfils nous offre très souvent des moments de vie sympa­thiques, le premier épisode proposé par le cham­pion italien est plus que fade, très centré sur le joueur avec peu ou pas de séquences intimes.

Or, c’est bien le but d’une telle initiative.

On peut donc penser que son équipe de commu­ni­ca­tion croit que ce discours toujours policé et clinique sert l’aura de leur champion.

Or, selon nous, c’est l’effet contraire qui se produit car on adore aussi une star pour ses failles et sa sincérité.

Mise à part un passage à la fin au sujet de son clan où Jannik s’ex­prime un peu libre­ment il n’y a vrai­ment rien à se mettre sour la dent…dommage…