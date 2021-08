Lauréat de l’ATP 500 de Washington en début de mois puis éliminé d’en­trée à Toronto et au deuxième tour à Cincinnati, Jannik Sinner, qui sera opposé à l’Australien Purcell pour son entrée en lice à l’US Open, a donné une entrevue dans laquelle il se fixe comme objectif de devenir un joueur « fini » à partir de ses 23 ans, lui qui vient seule­ment de célé­brer ses 20 ans. Il refuse en revanche de se comparer à Rafael Nadal, beau­coup trop précoce à son goût.

« L’objectif est de devenir un grand joueur à 23⁄ 24 ans. Avec mon équipe, je prends toujours comme réfé­rence un joueur qui a fait une saison très simi­laire à la mienne quand il avait mon âge (un an de moins, un an de plus) ; mais pas Rafael Nadal, il est inap­pro­chable. Je commence à gagner tous les tour­nois, ça doit être ma menta­lité. Puis il y a des mauvais jours mais je n’ar­rête jamais de sourire. »