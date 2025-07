Les top players ne s’oc­troient jamais de grande période de repos. Au maximum dix jours, voir une semaine. Logique donc de voir Sinner à l’en­trai­ne­ment sur dur à Monte Carlo.

🎥 Jannik Sinner is back on court.



The World No. 1 has resumed trai­ning at the Monte Carlo Country Club, prepa­ring for his return to compe­ti­tion in Cincinnati in a few days.



The summer hard court season begins.



pic.twitter.com/stf70tLiIw