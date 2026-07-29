Il y a parfois des déclarations qui font sourire tant elles sont absurdes.
Celle de notre confrère italien, Simone Eterno, au sujet du forfait de Jannik Sinner pour le Masters 1000 de Montréal, qui avait la possibilité d’entrer un peu plus dans l’histoire après avoir remporté les cinq premiers tournois de cette catégorie de la saison, en fait évidemment partie.
Car selon le journaliste d’Eurosport en Italie, l’attitude du numéro 1 mondial serait révélatrice d’un manque de considération pour l’histoire du tennis et du sport en général.
Simone Eterno su @Eurosport_IT : “Sono rimasto deluso da #Sinner, pensavo avesse il fuoco dentro per cercare di fare la storia vincendo tutti i Master del 2026, ma evidentemente a Sinner di fare la storia non interessa molto. Per me per diventare un mito come Ali, Jordan,… pic.twitter.com/RODJzb1xfa— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) July 27, 2026
« J’ai été déçu par Sinner, je pensais qu’il avait la flamme en lui pour tenter d’entrer dans l’histoire en remportant tous les Masters de 2026, mais visiblement, Sinner ne s’intéresse pas beaucoup à l’histoire. Pour moi, pour devenir une légende comme Ali, Jordan, Djokovic ou Maradona, il faut avoir une personnalité, pour le meilleur ou pour le pire. Pour franchir le pas et entrer dans cette catégorie, Sinner devra remporter 40 tournois du Grand Chelem, et ce ne sera peut‐être même pas suffisant. Si l’on voulait faire une comparaison avec Les Simpson, Sinner ferait penser à Ned Flanders. »
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 12:55