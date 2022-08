Sinner : « Ma génération a vraiment eu du mal en matière de santé mentale, en particulier pendant la pandémie, les gens se sont sentis isolés et seuls »

Particulièrement engagé concer­nant la santé mentale des athlètes suite aux diffé­rentes restric­tions des gouver­ne­ments lors de la pandémie de Covid‐19, Jannik Sinner, qui est à l’ini­tia­tive d’une campagne de sensi­bi­li­sa­tion sur ce sujet de plus en plus sensible, s’est juste­ment exprimé sur cet enga­ge­ment lors d’une inter­view réalisée pour le site du Masters de Monte‐Carlo.

« Pour moi, j’ai l’im­pres­sion qu’il n’y a pas assez de gens qui parlent de ce sujet, il y a des conver­sa­tions mais pas assez, et c’est pour­quoi je voulais utiliser la plate‐forme dont je dispose pour essayer de créer une prise de conscience et faire parler plus de gens. Comme je l’ai déjà dit, ma géné­ra­tion a vrai­ment eu du mal en matière de santé mentale, en parti­cu­lier tout au long de la pandémie, les gens se sont sentis isolés et seuls en raison des circons­tances inha­bi­tuelles dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, donc je sens que plus de gens peuvent en parler et mieux le déstig­ma­tiser, en créant une commu­nauté où chacun se sent en sécu­rité pour parler de ce qu’il ressent. »