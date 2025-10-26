AccueilATPSinner ménage le suspens sur son avenir en 2026 : "C'est une...
La ques­tion de savoir si Daren Cahill va stopper sa colla­bo­ra­tion avec Jannik à la fin de l’année n’est pas encore prise. Il était même ques­tion à un moment que l’Australien prolonge jusqu’à fin 2026. Interrogé sur son futur choix, l’Italien a un peu botté en touche.

« C’est une ques­tion à laquelle je ne peux pas encore répondre. C’est un sujet que nous n’avons pas encore abordé en détail. Darren m’a beau­coup apporté, et je lui en suis recon­nais­sant. Nous verrons ce que nous ferons ensemble ; il n’était pas seule­ment un entraî­neur pour moi, il était bien plus que cela. Cependant, il faut comprendre qu’il a déjà 60 ans et qu’il occupe ce poste depuis long­temps, alors nous verrons ce que nous pouvons faire. Vagnozzi et moi n’avons pas encore discuté du choix de l’en­traî­neur adjoint, même si c’est certai­ne­ment néces­saire car il est impor­tant pour Simone d’avoir du temps libre. Nous en discu­te­rons et déci­de­rons ensuite serei­ne­ment »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 10:56

