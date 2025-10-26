La question de savoir si Daren Cahill va stopper sa collaboration avec Jannik à la fin de l’année n’est pas encore prise. Il était même question à un moment que l’Australien prolonge jusqu’à fin 2026. Interrogé sur son futur choix, l’Italien a un peu botté en touche.
« C’est une question à laquelle je ne peux pas encore répondre. C’est un sujet que nous n’avons pas encore abordé en détail. Darren m’a beaucoup apporté, et je lui en suis reconnaissant. Nous verrons ce que nous ferons ensemble ; il n’était pas seulement un entraîneur pour moi, il était bien plus que cela. Cependant, il faut comprendre qu’il a déjà 60 ans et qu’il occupe ce poste depuis longtemps, alors nous verrons ce que nous pouvons faire. Vagnozzi et moi n’avons pas encore discuté du choix de l’entraîneur adjoint, même si c’est certainement nécessaire car il est important pour Simone d’avoir du temps libre. Nous en discuterons et déciderons ensuite sereinement »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 10:56