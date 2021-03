À 19 ans, Jannik Sinner fait partie des joueurs à qui l’avenir du tennis mondial appar­tient. L’Italien possède toutes les qualités pour devenir un grand de son sport. C’est un joueur complet, mature et déjà perfor­mant à haut niveau (2 titres ATP). Le 34e joueur mondial est actuel­le­ment à Marseille où il parti­ci­pera à l’Open 13 à partir de lundi. Dans une inter­view à l’Équipe Magazine, le jeune prodige se confie sur l’im­por­tance d’af­fronter les meilleurs joueurs et de s’en­trainer avec eux :

“ À 19 ans, m’en­traîner pendant quinze jours avec un joueur qui a gagné 20 Grands Chelems était la meilleure chose qui pouvait m’ar­river. Non seule­ment pour ma carrière, mais aussi comme expé­rience de vie. Je ne l’ou­blierai jamais. Le match contre Nadal à Roland Garros l’année dernière a été très impor­tant aussi pour moi. Et mon entraî­ne­ment avec lui avant l’Open d’Australie a été encore plus impor­tant que de jouer à Melbourne. »

L’Italien affron­tera lors de son premier match le Français Grégoire Barrere (114e à l’ATP). Un match prévu lundi à partir de 10h.