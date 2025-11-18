Véritable star en Italie, Jannik Sinner ne peut pas échapper aux nombreux articles de la presse people à propos de sa nouvelle relation amoureuse avec Laila Hasanovic, une mannequin d’origine danoise.
Jannik Sinner & Laila Hasanovic #NittoATPFinals pic.twitter.com/ecVNGimRw7— Jannik Sinner HQ (@HqSinner) November 16, 2025
Quelques semaine après avoir publiquement officialisé cette nouvelle idylle, le 2e joueur mondial a dû démentir une rumeur à propos d’éventuelles fiançailles.
Interrogé sur la bague que portait sa petite amie, présente dans sa box lors du Masters de Turin, l’Italien a nié toute responsabilité. « La bague que Laila a montrée sur les réseaux sociaux ? Ai‐je joué un rôle là‐dedans ? Non, non. »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 13:43