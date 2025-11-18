AccueilInsoliteSinner met fin aux rumeurs sur sa nouvelle petite amie : "Je...
InsoliteATP

Sinner met fin aux rumeurs sur sa nouvelle petite amie : « Je n’ai joué aucun rôle là‐dedans »

Thomas S
Par Thomas S

-

349

Véritable star en Italie, Jannik Sinner ne peut pas échapper aux nombreux articles de la presse people à propos de sa nouvelle rela­tion amou­reuse avec Laila Hasanovic, une manne­quin d’origine danoise. 

Quelques semaine après avoir publi­que­ment offi­cia­lisé cette nouvelle idylle, le 2e joueur mondial a dû démentir une rumeur à propos d’éventuelles fiançailles. 

Interrogé sur la bague que portait sa petite amie, présente dans sa box lors du Masters de Turin, l’Italien a nié toute respon­sa­bi­lité. « La bague que Laila a montrée sur les réseaux sociaux ? Ai‐je joué un rôle là‐dedans ? Non, non. »

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 13:43

Article précédent
Tim Henman sur le tour­nant de la finale entre Alcaraz et Sinner : « Pour être honnête, cela a joué un rôle. Carlos a changé son style de jeu après cela »
Article suivant
L’aveu d’Arthur Fils à propos de sa bles­sure au dos : « La vraie ques­tion c’est : est‐ce que j’au­rais dû jouer Roland‐Garros ? Avec un peu plus d’expérience, je pren­drais la déci­sion de ne pas disputer le tournoi »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.