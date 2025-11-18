Véritable star en Italie, Jannik Sinner ne peut pas échapper aux nombreux articles de la presse people à propos de sa nouvelle rela­tion amou­reuse avec Laila Hasanovic, une manne­quin d’origine danoise.

Quelques semaine après avoir publi­que­ment offi­cia­lisé cette nouvelle idylle, le 2e joueur mondial a dû démentir une rumeur à propos d’éventuelles fiançailles.

Interrogé sur la bague que portait sa petite amie, présente dans sa box lors du Masters de Turin, l’Italien a nié toute respon­sa­bi­lité. « La bague que Laila a montrée sur les réseaux sociaux ? Ai‐je joué un rôle là‐dedans ? Non, non. »