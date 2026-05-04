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Sinner met les choses au clair : « Il n’y a aucune raison de ne pas parti­ciper à ce tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 - Jannik Sinner - Italie

Alors que certains obser­va­teurs imagi­naient un possible forfait de Jannik Sinner à Rome (6 au 17 mai), afin de se reposer avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), le numéro 1 mondial a évoqué en confé­rence de presse après son sacre à Madrid son inten­tion de jouer chez lui en Italie. 

« Jouer à domi­cile est toujours quelque chose de très spécial. En même temps, là, je veux simple­ment profiter de ce moment. Je ne veux pas penser aux plans futurs. Physiquement, je vais bien. Il n’y a aucune raison de ne pas jouer à Rome, bien sûr. Mais en même temps, je veux savourer ça. Ça a été un enchaî­ne­ment très, très long, depuis Indian Wells. Évidemment, je suis très heureux, mais main­te­nant il faut aussi bien récu­pérer. Surtout menta­le­ment, j’ai beau­coup donné. Il y a toujours beau­coup de pres­sion, donc, oui, on verra. »

A noter que Rome est désor­mais le dernier Masters 1000 qui manque au palmarès de Jannik Sinner, vain­queur des cinq derniers trophées dans cette caté­gorie de tournoi et de ses 23 derniers matchs sur le circuit. 

Publié le lundi 4 mai 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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