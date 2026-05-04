Alors que certains obser­va­teurs imagi­naient un possible forfait de Jannik Sinner à Rome (6 au 17 mai), afin de se reposer avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), le numéro 1 mondial a évoqué en confé­rence de presse après son sacre à Madrid son inten­tion de jouer chez lui en Italie.

« Jouer à domi­cile est toujours quelque chose de très spécial. En même temps, là, je veux simple­ment profiter de ce moment. Je ne veux pas penser aux plans futurs. Physiquement, je vais bien. Il n’y a aucune raison de ne pas jouer à Rome, bien sûr. Mais en même temps, je veux savourer ça. Ça a été un enchaî­ne­ment très, très long, depuis Indian Wells. Évidemment, je suis très heureux, mais main­te­nant il faut aussi bien récu­pérer. Surtout menta­le­ment, j’ai beau­coup donné. Il y a toujours beau­coup de pres­sion, donc, oui, on verra. »

A noter que Rome est désor­mais le dernier Masters 1000 qui manque au palmarès de Jannik Sinner, vain­queur des cinq derniers trophées dans cette caté­gorie de tournoi et de ses 23 derniers matchs sur le circuit.