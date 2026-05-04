Alors que certains observateurs imaginaient un possible forfait de Jannik Sinner à Rome (6 au 17 mai), afin de se reposer avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), le numéro 1 mondial a évoqué en conférence de presse après son sacre à Madrid son intention de jouer chez lui en Italie.
« Jouer à domicile est toujours quelque chose de très spécial. En même temps, là, je veux simplement profiter de ce moment. Je ne veux pas penser aux plans futurs. Physiquement, je vais bien. Il n’y a aucune raison de ne pas jouer à Rome, bien sûr. Mais en même temps, je veux savourer ça. Ça a été un enchaînement très, très long, depuis Indian Wells. Évidemment, je suis très heureux, mais maintenant il faut aussi bien récupérer. Surtout mentalement, j’ai beaucoup donné. Il y a toujours beaucoup de pression, donc, oui, on verra. »
A noter que Rome est désormais le dernier Masters 1000 qui manque au palmarès de Jannik Sinner, vainqueur des cinq derniers trophées dans cette catégorie de tournoi et de ses 23 derniers matchs sur le circuit.
Publié le lundi 4 mai 2026 à 12:22