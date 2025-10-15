AccueilATPSinner met un terme aux rumeurs sur son programme de fin de...
Sinner met un terme aux rumeurs sur son programme de fin de saison

Jean Muller
Par Jean Muller

Lors de sa confé­rence de presse à Ryad, l’Italien a mis fin à un certain suspens concer­nant son programme de fin de saison en préci­sant ses prochaines étapes. 

Jannik sera donc bien présent à Paris, et Turin mais on a pas de news concer­nant la Coupe Davis.

« Nous sommes prêts ici et prêts pour les tour­nois à venir, notam­ment l’ATP de Vienne, le Masters 1000 de Paris et les ATP Finals de Turin. J’espère terminer l’année de la meilleure façon possible » a expliqué le numéro 2 mondial.

Ces décla­ra­tions arrivent au bon moment puisque un jour­na­liste italien d’Eurosport bien informé avait évoqué un forfait pour le Rolex Paris Masters et pour le sala­dier d’argent.

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 12:47

Benoit Maylin n'aime pas l'UTS : « Vraiment n'importe quoi pour faire du buzz. Quelle pantalonnade… »
Tous les programmes et résul­tats en direct !

