Lors de sa conférence de presse à Ryad, l’Italien a mis fin à un certain suspens concernant son programme de fin de saison en précisant ses prochaines étapes.
Jannik sera donc bien présent à Paris, et Turin mais on a pas de news concernant la Coupe Davis.
« Nous sommes prêts ici et prêts pour les tournois à venir, notamment l’ATP de Vienne, le Masters 1000 de Paris et les ATP Finals de Turin. J’espère terminer l’année de la meilleure façon possible » a expliqué le numéro 2 mondial.
Ces déclarations arrivent au bon moment puisque un journaliste italien d’Eurosport bien informé avait évoqué un forfait pour le Rolex Paris Masters et pour le saladier d’argent.
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 12:47