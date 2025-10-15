Lors de sa confé­rence de presse à Ryad, l’Italien a mis fin à un certain suspens concer­nant son programme de fin de saison en préci­sant ses prochaines étapes.

Jannik sera donc bien présent à Paris, et Turin mais on a pas de news concer­nant la Coupe Davis.

« Nous sommes prêts ici et prêts pour les tour­nois à venir, notam­ment l’ATP de Vienne, le Masters 1000 de Paris et les ATP Finals de Turin. J’espère terminer l’année de la meilleure façon possible » a expliqué le numéro 2 mondial.

Ces décla­ra­tions arrivent au bon moment puisque un jour­na­liste italien d’Eurosport bien informé avait évoqué un forfait pour le Rolex Paris Masters et pour le sala­dier d’argent.