Jannik Sinner a tranché pour la fin de saison. Après une entrée en lice expéditive à Vienne, le numéro deux mondial s’est confié sur la suite de son programme, lui qui a récemment renoncé à disputer la Coupe Davis.
Sans surprise, l’Italien participera au Rolex Paris Masters avant de conclure sa saison en beauté à Turin, devant son public.
Il fera donc son retour à Paris, lui qui avait fait forfait l’an passé et n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale à Bercy.
« Après Vienne, je jouerai à Paris, ensuite la saison sera presque terminée, il ne reste que trois tournois : c’est le moment de donner un dernier coup de collier » a déclaré Jannik Sinner.
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 11:13