Jannik Sinner a tranché pour la fin de saison. Après une entrée en lice expé­di­tive à Vienne, le numéro deux mondial s’est confié sur la suite de son programme, lui qui a récem­ment renoncé à disputer la Coupe Davis.

Sans surprise, l’Italien parti­ci­pera au Rolex Paris Masters avant de conclure sa saison en beauté sur le Masters de Turin, devant son public.

Il fera donc son retour à Paris, lui qui avait fait forfait l’an passé et n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale.

Jannik Sinner GIOCHERÀ il Masters 1000 di Parigi, come da lui stesso confer­mato in confe­renza a Vienna 🎙️



« Dopo Vienna giocherò a Parigi, poi la stagione sarà quasi finita, mancano solo tre tornei : è il momento di dare l’ul­tima spinta » pic.twitter.com/EQgBAwnZSO — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) October 22, 2025

« Après Vienne, je jouerai à Paris, ensuite la saison sera presque terminée, il ne reste que trois tour­nois : c’est le moment de donner un dernier coup de collier », a déclaré Jannik Sinner.