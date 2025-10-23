Jannik Sinner a tranché pour la fin de saison. Après une entrée en lice expéditive à Vienne, le numéro deux mondial s’est confié sur la suite de son programme, lui qui a récemment renoncé à disputer la Coupe Davis.
Sans surprise, l’Italien participera au Rolex Paris Masters avant de conclure sa saison en beauté sur le Masters de Turin, devant son public.
Il fera donc son retour à Paris, lui qui avait fait forfait l’an passé et n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale.
« Après Vienne, je jouerai à Paris, ensuite la saison sera presque terminée, il ne reste que trois tournois : c’est le moment de donner un dernier coup de collier », a déclaré Jannik Sinner.
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 11:13