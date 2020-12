La pépite du tennis italien, Jannik Sinner, a affronté Rafael Nadal en quart de finale à Roland-Garros. Bien qu’il ait perdu en trois sets, il a livré un bon match face au roi de la terre battue. Il a bien sûr été impressionné l’homme aux 13 Grands Chelems.

« Il est supérieur dans la tête. Il tire fort comme tout le monde mais il comprend les moments, il sait exactement quoi faire, comment et quand. C’est autre chose », a-t-il déclaré dans une interview accordée au Corriere Della Sera.



Jannik connaît ses axes d’amélioration : « Les coups, la tête, le corps. Tout. Le médecin a dit que je n’avais pas encore fini de grandir et de me développer. Nous savons que je peux lancer le coup droit et le revers, mais je dois m’améliorer dans tous les aspects, m’installer physiquement. Ça prend du temps. Tout commence par l’esprit. »