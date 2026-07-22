Jannik Sinner ne mettra certainement jamais tout le monde d’accord chez lui, en Italie, notamment du côté d’une certaine presse.
Si l’on se souvient tous des critiques acerbes sur son absence lors de la dernière finale de Coupe Davis, pourtant remportée par ses compatriotes, ou encore sur son forfait pour les Jeux olympiques de Paris 2024, l’actuel numéro 1 mondial a cette fois été pris pour cible pour son lieu de résidence, situé dans la Principauté de Monaco.
Des attaques venues de deux journalistes transalpins de renoms, Giovanna Botteri et Luca Sommi.
« Ça m’énerve tellement que Sinner vive à Monte‐Carlo. Ce que je me demande toujours, c’est : qu’est-ce qu’on fait avec 70 millions par an ? On s’achète une maison, d’accord, peut‐être un scooter, une voiture, deux voitures. Puis on achète une maison à son fils. Mais après ? Je veux dire, 70 millions. Ces gens‐là ont des maisons, des trucs dont ils ne se souviennent même pas qu’ils les possèdent », a déclaré Botteri avant la surenchère de son collègue. « Moi aussi, cela m’énerve énormément. Mais je me pose parfois la question. Tu gagnes 70 millions d’euros par an, mais pourquoi ne fais‐tu pas comme Alcaraz, qui a conservé son domicile fiscal en Espagne ? 70 millions d’euros par an, ça ne suffit pas ? »
Déjà interrogé à ce sujet, Jannik Sinner s’était justifié en insistant sur le côté pratique et discret du Rocher : « C’est avec mon premier entraîneur (Riccardo Piatti) que j’ai commencé à m’entraîner là‐bas. Et je lui avais dit que j’allais moi aussi m’y installer. À Monaco, il y a beaucoup de joueurs avec qui s’entraîner, il y a des salles de sport et toutes les commodités. Je m’y sens chez moi, je m’y sens bien, j’ai une vie normale, je peux aller au supermarché sans aucun problème. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 14:14