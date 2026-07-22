Jannik Sinner ne mettra certai­ne­ment jamais tout le monde d’ac­cord chez lui, en Italie, notam­ment du côté d’une certaine presse.

Si l’on se souvient tous des critiques acerbes sur son absence lors de la dernière finale de Coupe Davis, pour­tant remportée par ses compa­triotes, ou encore sur son forfait pour les Jeux olym­piques de Paris 2024, l’ac­tuel numéro 1 mondial a cette fois été pris pour cible pour son lieu de rési­dence, situé dans la Principauté de Monaco.

Des attaques venues de deux jour­na­listes trans­al­pins de renoms, Giovanna Botteri et Luca Sommi.

« Ça m’énerve telle­ment que Sinner vive à Monte‐Carlo. Ce que je me demande toujours, c’est : qu’est-ce qu’on fait avec 70 millions par an ? On s’achète une maison, d’accord, peut‐être un scooter, une voiture, deux voitures. Puis on achète une maison à son fils. Mais après ? Je veux dire, 70 millions. Ces gens‐là ont des maisons, des trucs dont ils ne se souviennent même pas qu’ils les possèdent », a déclaré Botteri avant la suren­chère de son collègue. « Moi aussi, cela m’énerve énor­mé­ment. Mais je me pose parfois la ques­tion. Tu gagnes 70 millions d’euros par an, mais pour­quoi ne fais‐tu pas comme Alcaraz, qui a conservé son domi­cile fiscal en Espagne ? 70 millions d’euros par an, ça ne suffit pas ? »

Déjà inter­rogé à ce sujet, Jannik Sinner s’était justifié en insis­tant sur le côté pratique et discret du Rocher : « C’est avec mon premier entraî­neur (Riccardo Piatti) que j’ai commencé à m’entraîner là‐bas. Et je lui avais dit que j’allais moi aussi m’y installer. À Monaco, il y a beau­coup de joueurs avec qui s’en­traîner, il y a des salles de sport et toutes les commo­dités. Je m’y sens chez moi, je m’y sens bien, j’ai une vie normale, je peux aller au super­marché sans aucun problème. »