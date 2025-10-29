Dans un entretien exclusif donné au Guardian, Jannik Sinner revient sur les pourparlers entrepris avec les tournoi du Grand Chelem. L’Italien est plus que déçu de leurs décisions alors que tout avait bien débuté.
« Nous avons eu d’excellentes discussions avec les responsables des tournois du Grand Chelem de Roland‐Garros et de Wimbledon . Nous avons donc été déçus qu’ils nous aient annoncé qu’ils ne pourraient donner suite à nos propositions tant que d’autres problèmes n’auraient pas été résolus. Le calendrier et la programmation sont des sujets importants. Mais rien n’empêche les responsables des tournois du Grand Chelem de s’attaquer immédiatement aux questions de bien‐être des joueurs, comme les soins de santé. Les tournois du Grand Chelem sont les événements les plus importants et génèrent la majeure partie des revenus du tennis.C’est pourquoi nous réclamons une contribution équitable pour soutenir tous les joueurs et une dotation qui reflète mieux les gains de ces tournois »
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 10:22