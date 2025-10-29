AccueilATPSinner n'est pas content et le fait savoir : "Nous avons eu...
Sinner n’est pas content et le fait savoir : « Nous avons eu d’ex­cel­lentes discus­sions avec les respon­sables des tour­nois du Grand Chelem de Roland‐Garros et de Wimbledon. Nous avons donc été déçus qu’ils nous aient annoncé qu’ils ne pour­raient donner suite à nos propositions »

Dans un entre­tien exclusif donné au Guardian, Jannik Sinner revient sur les pour­par­lers entre­pris avec les tournoi du Grand Chelem. L’Italien est plus que déçu de leurs déci­sions alors que tout avait bien débuté.

« Nous avons eu d’ex­cel­lentes discus­sions avec les respon­sables des tour­nois du Grand Chelem de Roland‐Garros et de Wimbledon . Nous avons donc été déçus qu’ils nous aient annoncé qu’ils ne pour­raient donner suite à nos propo­si­tions tant que d’autres problèmes n’au­raient pas été résolus. Le calen­drier et la program­ma­tion sont des sujets impor­tants. Mais rien n’empêche les respon­sables des tour­nois du Grand Chelem de s’at­ta­quer immé­dia­te­ment aux ques­tions de bien‐être des joueurs, comme les soins de santé. Les tour­nois du Grand Chelem sont les événe­ments les plus impor­tants et génèrent la majeure partie des revenus du tennis.C’est pour­quoi nous récla­mons une contri­bu­tion équi­table pour soutenir tous les joueurs et une dota­tion qui reflète mieux les gains de ces tour­nois »

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 10:22

