L’Equipe Magazine qui sera publié demain a décidé d’aller à la rencontre de l’étoile montante du tennis, l’Italie Jannik Sinner. Sa matu­rité sur le court éclate encore sur cet entre­tien où le trans­alpin fait preuve d’une vraie sincé­rité tout en maitri­sant parfai­te­ment les éléments de language. Quand son inter­lo­cu­teur fait le paral­lèle entre la France et l’Italie qui attendent depuis long­temps un succes­seur à Panatta et Noah, Jannik reste stoïque et métho­dique, un peu comme sur le court : « Oui, tout le monde attend un Grand Chelem. Mais cela ne me gêne pas. J’ai 19 ans, la route est longue et la plus grande pres­sion que je ressens est celle que je me mets. Avant de gagner ces grands tour­nois, vous devez perdre des grands matches. Cela fait mal mais ça vous fait grandir. Comme ma défaite contre Shapovalov au premier tour de l’Open d’Australie (le deuxième match en 5 sets de sa carrière). J’ai eu du mal à l’en­caisser, j’ai beau­coup discuté avec mon équipe. Notre boulot est de gagner mais, je me répète, c’est aussi impor­tant de perdre quand tu es jeune », pas de risques, Jannik ira loin.…