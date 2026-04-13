Ce matin l’ATP a donc publié le classement mondial, et Jannik Sinner reprend donc la place de numéro mondial devant Carlos avec 440 points d’avance.
L’Italien a réalisé une belle remontée que personne ne pensait possible.
Si c’est l’information du jour, il faut aussi reconnaître que le gouffre qui sépare Sinner et Alcaraz du reste du monde est abyssal. Zverev qui reste 3ème est à 7820 points de l’Espagnol, c’est probablement un record de l’ère moderne du tennis.
A noter que Vacherot est 17ème, le meilleur classement de sa carrière. C’est pareil pour son cousin Arthur Rindeknech qui pointe à la 26ème place, tout comme Corentin Moutet qui accède pour la première fois au Top30.
Publié le lundi 13 avril 2026 à 10:45