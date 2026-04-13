Ce matin l’ATP a donc publié le clas­se­ment mondial, et Jannik Sinner reprend donc la place de numéro mondial devant Carlos avec 440 points d’avance.

L’Italien a réalisé une belle remontée que personne ne pensait possible.

Si c’est l’in­for­ma­tion du jour, il faut aussi recon­naître que le gouffre qui sépare Sinner et Alcaraz du reste du monde est abyssal. Zverev qui reste 3ème est à 7820 points de l’Espagnol, c’est proba­ble­ment un record de l’ère moderne du tennis.

A noter que Vacherot est 17ème, le meilleur clas­se­ment de sa carrière. C’est pareil pour son cousin Arthur Rindeknech qui pointe à la 26ème place, tout comme Corentin Moutet qui accède pour la première fois au Top30.