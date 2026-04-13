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Sinner, nouveau numéro 1, 7820 points séparent Jannik et Sinner du reste du monde, c’est du jamais vu !

Par
Laurent Trupiano
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Ce matin l’ATP a donc publié le clas­se­ment mondial, et Jannik Sinner reprend donc la place de numéro mondial devant Carlos avec 440 points d’avance. 

L’Italien a réalisé une belle remontée que personne ne pensait possible. 

Si c’est l’in­for­ma­tion du jour, il faut aussi recon­naître que le gouffre qui sépare Sinner et Alcaraz du reste du monde est abyssal. Zverev qui reste 3ème est à 7820 points de l’Espagnol, c’est proba­ble­ment un record de l’ère moderne du tennis.

A noter que Vacherot est 17ème, le meilleur clas­se­ment de sa carrière. C’est pareil pour son cousin Arthur Rindeknech qui pointe à la 26ème place, tout comme Corentin Moutet qui accède pour la première fois au Top30.

Publié le lundi 13 avril 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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