Alors que de nombreuses rumeurs circu­laient depuis plusieurs jours concer­nant une fin de colla­bo­ra­tion entre Jannik Sinner et son coach Riccardo Piatti, le joueur vient d’of­fi­cia­liser l’in­for­ma­tion via son compte Twitter.

Détecté par l’en­traî­neur italien à l’âge de 13 ans avant d’in­té­grer sa struc­ture, l’ac­tuel 10e joueur mondial a donc décidé de mettre un terme à cette asso­cia­tion pleine de réus­site sans qu’au­cune raison ne soit évoquée.

D’après certaines rumeurs venant de médias italiens, les deux hommes auraient eu un gros diffé­rent à propos du calen­drier proposé par Piatti à Sinner. Ce dernier se serait plaint d’une trop grande abon­dance d’ATP 250 tandis que son entraî­neur ne voulait rien entendre.

Quoi qu’il en soit, Jannik a tenu à remer­cier Riccardo et toute son équipe : « Après de nombreuses années de colla­bo­ra­tion fruc­tueuse, mon équipe d’en­traî­neurs et moi‐même avons décidé de nous séparer. Je tiens à remer­cier Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Cristian et Gaia pour tout ce qu’ils ont fait pour moi depuis le début de ma carrière jusqu’à aujourd’hui. Riccardo en parti­cu­lier, il m’a appris beau­coup de choses qui reste­ront à jamais une partie de mon tennis. Je me suis fait beau­coup de souve­nirs spéciaux et je me souvien­drai toujours du temps que nous avons passé ensemble avec tendresse. »