Jannik Sinner n’a pas pesé lourd en quart de finale à Marseille. Malgré tout cette défaite n’a pas ruiné son moral car il sait qu’il continue son appren­tis­sage du haut‐niveau, et celui‐ci passe aussi par des défaites. Faisant le bilan de son parcours depuis quelques mois, il a osé une compa­raison à la Top Chef : « Par rapport à l’année dernière, je me suis énor­mé­ment amélioré, mais il y a tant à faire. C’est comme si j’es­sayais de devenir chef : main­te­nant j’épluche des carottes et des pommes de terre. Mais au moins je suis dans la cuisine. l’année dernière, j’étais à l’extérieur de la cuisine »