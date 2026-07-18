« J’ai l’impression que les autres joueurs ont baissé les bras face à Alcaraz et Sinner. Moi aussi, d’ailleurs », a récem­ment confié Alexander Bublik à Tennis Magazine Allemagne, en évoquant la domi­na­tion presque sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur le circuit.

Également inter­rogé par un fan, qui lui a simple­ment demandé de choisir entre les deux, « Sinner ou Alcaraz ? », le 11e joueur mondial n’a pas hésité une seconde : « Sinner. »

Pour rappel, le Kazakh s’est imposé à deux reprises face à l’Italien en huit confron­ta­tions, alors qu’il s’est incliné lors de son unique duel contre l’Espagnol.