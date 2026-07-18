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Sinner ou Alcaraz, Bublik tranche sans hésiter

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

« J’ai l’impression que les autres joueurs ont baissé les bras face à Alcaraz et Sinner. Moi aussi, d’ailleurs », a récem­ment confié Alexander Bublik à Tennis Magazine Allemagne, en évoquant la domi­na­tion presque sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur le circuit.

Également inter­rogé par un fan, qui lui a simple­ment demandé de choisir entre les deux, « Sinner ou Alcaraz ? », le 11e joueur mondial n’a pas hésité une seconde : « Sinner. »

Pour rappel, le Kazakh s’est imposé à deux reprises face à l’Italien en huit confron­ta­tions, alors qu’il s’est incliné lors de son unique duel contre l’Espagnol.

Publié le samedi 18 juillet 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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