« J’ai l’impression que les autres joueurs ont baissé les bras face à Alcaraz et Sinner. Moi aussi, d’ailleurs », a récemment confié Alexander Bublik à Tennis Magazine Allemagne, en évoquant la domination presque sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur le circuit.
Également interrogé par un fan, qui lui a simplement demandé de choisir entre les deux, « Sinner ou Alcaraz ? », le 11e joueur mondial n’a pas hésité une seconde : « Sinner. »
🗣️: “Sinner or Alcaraz?”— jannik sinner files (@jannik_files) July 18, 2026
Alexander Bublik : “Sinner.”
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Pour rappel, le Kazakh s’est imposé à deux reprises face à l’Italien en huit confrontations, alors qu’il s’est incliné lors de son unique duel contre l’Espagnol.
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 13:58