Quelques jours après la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Yannick Noah était de passage dans le « Super Moscato Show » sur RMC où il a expliqué pour­quoi, selon lui, l’Italien avait un avan­tage sur l’Espagnol.

« Si je vois quel­qu’un capable de barrer la route à Alcaraz et Sinner à Roland‐Garros ? Bah non. Quand les joueurs arrivent sur terre battue, pour la plupart, ça fait 9 mois qu’ils ont pas joué sur cette surface. C’est assez parti­cu­lier. Sinner a fait le doublé Indian Wells‐Miami, il arrive, il gagne en battant Alcaraz. Carlos avait perdu assez tôt à Miami, il avait plus de temps pour se préparer sur terre, et Sinner le bat. La ques­tion, c’est surtout, qui va pouvoir battre Sinner ? Je trouve qu’il joue très bien. Il est plus grand, il a un jeu beau­coup plus fluide. J’ai l’im­pres­sion qu’il puisse moins dans ses qualités physiques et mentales, qu’il est plus relâché. On parle de très très haut niveau. Alcaraz travaille même s’il a un jeu très varié. Il est très complet mais je trouve que Sinner a quelque chose en plus. »

🎾 Yannick Noah invité excep­tionnel du SMS, sur le duo Sinner‐Alcaraz : « Je ne vois personne leur barrer la route mais la ques­tion est ‘qui va pouvoir battre Sinner ?’ Je le trouve plus fluide, je trouve qu’il a quelque chose en plus. » #RMCLive pic.twitter.com/6CqqvLsC6u — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 15, 2026

Un avis bien tranché de la part du vain­queur de Roland‐Garros 1983 qui risque de susciter de nombreuses réactions.