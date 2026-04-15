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Sinner ou Alcaraz ? La réponse de Yannick Noah va faire parler : « Il a quelque chose en plus »

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques jours après la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Yannick Noah était de passage dans le « Super Moscato Show » sur RMC où il a expliqué pour­quoi, selon lui, l’Italien avait un avan­tage sur l’Espagnol. 

« Si je vois quel­qu’un capable de barrer la route à Alcaraz et Sinner à Roland‐Garros ? Bah non. Quand les joueurs arrivent sur terre battue, pour la plupart, ça fait 9 mois qu’ils ont pas joué sur cette surface. C’est assez parti­cu­lier. Sinner a fait le doublé Indian Wells‐Miami, il arrive, il gagne en battant Alcaraz. Carlos avait perdu assez tôt à Miami, il avait plus de temps pour se préparer sur terre, et Sinner le bat. La ques­tion, c’est surtout, qui va pouvoir battre Sinner ? Je trouve qu’il joue très bien. Il est plus grand, il a un jeu beau­coup plus fluide. J’ai l’im­pres­sion qu’il puisse moins dans ses qualités physiques et mentales, qu’il est plus relâché. On parle de très très haut niveau. Alcaraz travaille même s’il a un jeu très varié. Il est très complet mais je trouve que Sinner a quelque chose en plus. »

Un avis bien tranché de la part du vain­queur de Roland‐Garros 1983 qui risque de susciter de nombreuses réactions. 

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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