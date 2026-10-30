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Sinner ou Alcaraz, Learner Tien tranche entre deux atouts majeurs !

Par
Baptiste Mulatier
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Les duels entre Jannik Sinner Carlos Alcaraz commencent sérieu­se­ment à manquer aux fans de tennis.

Il faut dire que les deux hommes, blessés consé­cu­ti­ve­ment plusieurs mois, ne se sont plus affrontés depuis la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

En atten­dant leurs retrou­vailles, les deux monstres du circuit conti­nuent d’être comparés, notam­ment sur Tennis Channel où on a demandé à Learner Tien, 18e mondial, de choisir entre le coup droit de l’Italien et le sens de l’anticipation de l’Espagnol.

« Probablement le coup droit de Jannik », a répondu le talen­tueux joueur améri­cain de 20 ans.

Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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