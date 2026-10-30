Les duels entre Jannik Sinner Carlos Alcaraz commencent sérieu­se­ment à manquer aux fans de tennis.

Il faut dire que les deux hommes, blessés consé­cu­ti­ve­ment plusieurs mois, ne se sont plus affrontés depuis la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

En atten­dant leurs retrou­vailles, les deux monstres du circuit conti­nuent d’être comparés, notam­ment sur Tennis Channel où on a demandé à Learner Tien, 18e mondial, de choisir entre le coup droit de l’Italien et le sens de l’anticipation de l’Espagnol.

🎙️« If you could pick one, Sinner’s fore­hand or Alcaraz’s anti­ci­pa­tion ? »



Learner Tien : « Probably Jannik’s fore­hand. »



Via Tennis Channel s/o @LearnerTienNews pic.twitter.com/1hpY818LFf — jannik sinner files (@jannik_files) October 29, 2026

« Probablement le coup droit de Jannik », a répondu le talen­tueux joueur améri­cain de 20 ans.