Les duels entre Jannik Sinner Carlos Alcaraz commencent sérieusement à manquer aux fans de tennis.
Il faut dire que les deux hommes, blessés consécutivement plusieurs mois, ne se sont plus affrontés depuis la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
En attendant leurs retrouvailles, les deux monstres du circuit continuent d’être comparés, notamment sur Tennis Channel où on a demandé à Learner Tien, 18e mondial, de choisir entre le coup droit de l’Italien et le sens de l’anticipation de l’Espagnol.
« Probablement le coup droit de Jannik », a répondu le talentueux joueur américain de 20 ans.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.