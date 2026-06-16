Forfait à Roland‐Garros et toujours incertain à moins de deux semaines de Wimbledon à cause d’une blessure au niveau du muscle fémoral droit, Lorenzo Musetti a récemment accordé une interview au magazine L’Officiel dans laquelle il était invité à choisir le style de jeu le plus attrayant parmi l’ensemble de ses collègues.
Et sans grande surprise, l’Italien a choisi le jeu complet et léché du prodige espagnole.
« Le tennis le plus beau et le plus complet ? Peut‐être celui d’Alcaraz, je pense que c’est le tennis le plus contemporain. Sinner est impressionnant, presque parfait en termes de sang‐froid, de lucidité mentale, de maintien constant d’un niveau incroyable. Mais en termes d’esthétique, de beauté du jeu, je dirais Alcaraz. Quand ils sont au meilleur de leur forme, ce sont les deux champions qui expriment le meilleur tennis d’aujourd’hui. »
Publié le mardi 16 juin 2026 à 14:39