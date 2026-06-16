Forfait à Roland‐Garros et toujours incer­tain à moins de deux semaines de Wimbledon à cause d’une bles­sure au niveau du muscle fémoral droit, Lorenzo Musetti a récem­ment accordé une inter­view au maga­zine L’Officiel dans laquelle il était invité à choisir le style de jeu le plus attrayant parmi l’en­semble de ses collègues.

Et sans grande surprise, l’Italien a choisi le jeu complet et léché du prodige espagnole.

« Le tennis le plus beau et le plus complet ? Peut‐être celui d’Alcaraz, je pense que c’est le tennis le plus contem­po­rain. Sinner est impres­sion­nant, presque parfait en termes de sang‐froid, de luci­dité mentale, de main­tien constant d’un niveau incroyable. Mais en termes d’esthétique, de beauté du jeu, je dirais Alcaraz. Quand ils sont au meilleur de leur forme, ce sont les deux cham­pions qui expriment le meilleur tennis d’aujourd’hui. »