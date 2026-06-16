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Sinner ou Alcaraz ? Lorenzo Musetti donne clai­re­ment sa préfé­rence : « Jannik est impres­sion­nant, presque parfait. Mais en termes d’esthétique, de beauté du jeu, je dirais Carlos »

Par
Thomas S
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Forfait à Roland‐Garros et toujours incer­tain à moins de deux semaines de Wimbledon à cause d’une bles­sure au niveau du muscle fémoral droit, Lorenzo Musetti a récem­ment accordé une inter­view au maga­zine L’Officiel dans laquelle il était invité à choisir le style de jeu le plus attrayant parmi l’en­semble de ses collègues.

Et sans grande surprise, l’Italien a choisi le jeu complet et léché du prodige espagnole. 

« Le tennis le plus beau et le plus complet ? Peut‐être celui d’Alcaraz, je pense que c’est le tennis le plus contem­po­rain. Sinner est impres­sion­nant, presque parfait en termes de sang‐froid, de luci­dité mentale, de main­tien constant d’un niveau incroyable. Mais en termes d’esthétique, de beauté du jeu, je dirais Alcaraz. Quand ils sont au meilleur de leur forme, ce sont les deux cham­pions qui expriment le meilleur tennis d’aujourd’hui. »

Publié le mardi 16 juin 2026 à 14:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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