Qualifié de plus grande décep­tion de l’année 2022 chez les hommes par nos confrères de L’Équipe, Jannik Sinner, récem­ment inter­rogé par Ubitennis et qui a eu vent de ce clas­se­ment qui fait tant parler sur Twitter, a tenu à répondre au quoti­dien sportif trico­lore en prenant le soin de ne jamais le citer.

« Paradoxalement, c’est peut‐être ma meilleure année, car j’ai continué à travailler dur et j’ai disputé de nombreux matchs de haut niveau, dont beau­coup que j’ai gagnés. J’ai atteint les quarts de finale dans trois Grands Chelems et trois Masters 1000, j’ai gagné le titre à Umag en battant Alcaraz, qui était le meilleur joueur de l’année. Je me suis toujours mesuré aux plus forts et c’est une richesse fonda­men­tale qui m’a appris par rapport aux autres années. Oui, dans les cinq sets je suis très compé­titif, là le facteur mental et physique compte beau­coup. En ce sens, je pense avoir atteint un degré impor­tant d’ex­pé­rience et cela me donne une grande confiance. »