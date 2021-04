Jannik Sinner est aussi incroyable sur le court que lors­qu’il s’ex­prime après ses matchs. On dirait du Rafael Nadal tant son discours est imprégné de valeurs simples d’hu­mi­lité et d’une vraie sincé­rité. Là où d’autres joueurs pour­raient s’en­flammer, lui reste calme et prag­ma­tique : « Je pense que chaque joueur est diffé­rent, chacun a son propre style sur et en dehors du terrain. Dans mon cas, tout vient de mes parents : ils travaillent tous les jours à un travail simple, je sais qu’ils savent très bien ce que cela signifie. Ils m’ont donné ce genre de menta­lité, en essayant de faire de votre mieux jour après jour sans gaspiller une goutte d’énergie dans votre travail »

Niveau perfor­mance, il n’est pas loin aussi de démarrer une carrière qui comporte quelques simi­li­tudes avec celle du Majorquin.