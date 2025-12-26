AccueilATPSinner prend un gros risque avant le début de saison 2026
ATP

Sinner prend un gros risque avant le début de saison 2026

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Alors que la plupart des spor­tifs de haut niveau laisse de côté le ski pendant leur carrière, afin d’éviter tout risque de bles­sure, Jannik Sinner n’a pas aban­donné sa deuxième passion. 

Le deuxième joueur mondial et quadruple lauréat en Grand Chelem monte régu­liè­re­ment sur les skis, comme il l’a fait récem­ment à quelques jours du début de saison 2026. 

On se doute que l’Italien, aussi à l’aise sur les pistes que sur les courts, fait sans doute preuve d’une grande prudence. 

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 10:29

Article précédent
« La réac­tion de Rafael Nadal qui découvre la plaque en son honneur sur le court Philippe Chatrier à Roland‐Garros est, pour moi, la vidéo de l’année », affirme José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.