Alors que la plupart des spor­tifs de haut niveau laisse de côté le ski pendant leur carrière, afin d’éviter tout risque de bles­sure, Jannik Sinner n’a pas aban­donné sa deuxième passion.

Le deuxième joueur mondial et quadruple lauréat en Grand Chelem monte régu­liè­re­ment sur les skis, comme il l’a fait récem­ment à quelques jours du début de saison 2026.

On se doute que l’Italien, aussi à l’aise sur les pistes que sur les courts, fait sans doute preuve d’une grande prudence.