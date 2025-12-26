Alors que la plupart des sportifs de haut niveau laisse de côté le ski pendant leur carrière, afin d’éviter tout risque de blessure, Jannik Sinner n’a pas abandonné sa deuxième passion.
Le deuxième joueur mondial et quadruple lauréat en Grand Chelem monte régulièrement sur les skis, comme il l’a fait récemment à quelques jours du début de saison 2026.
“Ciao goat”! 24‐12‐2025 vicino al sesto. pic.twitter.com/ZKz5h13RV7— EllenOntour 🦊🏆🏆🏆🏆 (@ewsdn) December 24, 2025
On se doute que l’Italien, aussi à l’aise sur les pistes que sur les courts, fait sans doute preuve d’une grande prudence.
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 10:29