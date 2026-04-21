Accueil ATP

Sinner, qui a croisé Alcaraz : « Nous n’avons pas abordé ce sujet. C’est assez personnel »

Par
Thomas S
-
627

Lui aussi présent pour la céré­monie des Laureus où il a vu son grand rival, Carlos Alcaraz, rece­voir le prix du sportif de l’année 2025, Jannik Sinner était de passage devant la presse ce mardi avant le début du Masters 1000 de Madrid. 

Interrogé sur ses échanges avec Espagnol lors de cet évène­ment, l’Italien a révélé qu’il n’avait pas osé aborder le sujet de sa bles­sure à l’avant droit qui fait tant parler. 

« Non, je lui ai parlé, mais nous n’avons pas abordé ce sujet, qui me semble assez personnel. Nous avons tous remarqué qu’il portait cette attelle, et j’es­père que cela l’ai­dera à revenir le plus vite possible. C’est dommage qu’il ne soit pas là, tout comme Novak (Djokovic) ; ce sont les deux plus grandes stars de notre sport. J’espère tout de même que ce sera un grand tournoi, mais leur absence, bien sûr, change la donne. »

Publié le mardi 21 avril 2026 à 19:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥