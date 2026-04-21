Lui aussi présent pour la céré­monie des Laureus où il a vu son grand rival, Carlos Alcaraz, rece­voir le prix du sportif de l’année 2025, Jannik Sinner était de passage devant la presse ce mardi avant le début du Masters 1000 de Madrid.

Interrogé sur ses échanges avec Espagnol lors de cet évène­ment, l’Italien a révélé qu’il n’avait pas osé aborder le sujet de sa bles­sure à l’avant droit qui fait tant parler.

« Non, je lui ai parlé, mais nous n’avons pas abordé ce sujet, qui me semble assez personnel. Nous avons tous remarqué qu’il portait cette attelle, et j’es­père que cela l’ai­dera à revenir le plus vite possible. C’est dommage qu’il ne soit pas là, tout comme Novak (Djokovic) ; ce sont les deux plus grandes stars de notre sport. J’espère tout de même que ce sera un grand tournoi, mais leur absence, bien sûr, change la donne. »