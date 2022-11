A Paris, Rafael Nadal a déclaré que Jannik Sinner aurait sans doute gagné l’US Open s’il avait battu Carlos Alcaraz en quarts de finale (défaite en cinq sets au terme d’un énorme match). Nos confrères italiens d’Ubitennis ont demandé au prin­cipal inté­ressé s’il était d’ac­cord avec l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

« C’est diffi­cile d’en parler rétros­pec­ti­ve­ment. Le match suivant aurait quand même été très compliqué contre Tiafoe et la finale face à Ruud aussi, car il avait déjà atteint une finale de Grand Chelem une fois. Le niveau de tennis que Carlos et moi avons exprimé était sûre­ment très élevé. En tout cas, c’est diffi­cile à dire, même si cette défaite m’a beau­coup blessé. Mais il faut voir le côté positif des choses, peut‐être que cela me sera utile l’année prochaine », a répondu le 15e joueur mondial.