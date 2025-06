Ce vendredi, une chanson va sortir où Jannik Sinner est en duo avec une star mondiale de la disci­pline : son compa­triote Andrea Bocelli. Le duo a sorti une chanson inti­tulée Polvere e Gloria, qui signifie Poussière et Gloire.

Interrogé à ce sujet, le numéro 1 mondial a fait part de sa fierté et de son émotion. « Je suis très heureux et honoré de faire partie de ce projet avec Andrea, qui depuis 30 ans est une voix unique et extra­or­di­naire, un drapeau pour notre pays dans le reste du monde. Je n’au­rais jamais imaginé entendre ma voix dans l’une de ses chan­sons. C’est extrê­me­ment émouvant. »