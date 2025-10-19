Accueil6 Kings SlamSinner reçoit le même cadeau que Nadal, Alcaraz va être jaloux !
6 Kings SlamATP

Sinner reçoit le même cadeau que Nadal, Alcaraz va être jaloux !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

860

« Nadal méri­tait de rece­voir ce cadeau, mais moi, pas encore. Posséder un tel objet est un privi­lège que très peu de personnes peuvent s’offrir », confiait récem­ment Carlos Alcaraz dans une inter­view accordée à Marca.

Il était sans doute loin d’imaginer qu’en le battant en finale de l’exhibition saou­dienne « Six Kings Slam », Jannik Sinner repar­ti­rait, comme Rafa, avec… une raquette en or, en plus d’un chèque de 6 millions de dollars.

Un trophée pas tout à fait comme les autres !

Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 09:40

