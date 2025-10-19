« Nadal méri­tait de rece­voir ce cadeau, mais moi, pas encore. Posséder un tel objet est un privi­lège que très peu de personnes peuvent s’offrir », confiait récem­ment Carlos Alcaraz dans une inter­view accordée à Marca.

Il était sans doute loin d’imaginer qu’en le battant en finale de l’exhibition saou­dienne « Six Kings Slam », Jannik Sinner repar­ti­rait, comme Rafa, avec… une raquette en or, en plus d’un chèque de 6 millions de dollars.

Jannik Sinner gets awarded The Golden Racket after his win against Carlos Alcaraz 🎾 pic.twitter.com/WKEzaPgLwW — Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025

Un trophée pas tout à fait comme les autres !