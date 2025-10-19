« Nadal méritait de recevoir ce cadeau, mais moi, pas encore. Posséder un tel objet est un privilège que très peu de personnes peuvent s’offrir », confiait récemment Carlos Alcaraz dans une interview accordée à Marca.
Il était sans doute loin d’imaginer qu’en le battant en finale de l’exhibition saoudienne « Six Kings Slam », Jannik Sinner repartirait, comme Rafa, avec… une raquette en or, en plus d’un chèque de 6 millions de dollars.
Jannik Sinner gets awarded The Golden Racket after his win against Carlos Alcaraz 🎾 pic.twitter.com/WKEzaPgLwW— Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025
Un trophée pas tout à fait comme les autres !
Publié le dimanche 19 octobre 2025 à 09:40