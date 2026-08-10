Touché au genou, Jannik Sinner a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, qui aura lieu du 13 au 23 août.
Absent depuis avril dernier en raison de sa blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz est lui d’ores et déjà très incertain pour l’US Open (30 août au 13 septembre).
La situation inquiète sérieusement les observateurs, parmi lesquels le journaliste Benoît Maylin.
« Et ça continue. Si Alcaraz joue l’US Open, on peut remercier la Vierge. Et là, Sinner renonce à Cincinnati. Le genou grince. Sans parler de ceux qui seront fatigués après Montréal et voudront gérer New York. Bon, y’a Djokovic normalement. Sinon, tout va bien. D’après Gaudenzi. »
😤 Et ça continue.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 9, 2026
Si Alcaraz joue l’US Open, on peut remercier la Vierge.
Et là, Sinner renonce à Cincinnati.
Le genou grince.
Sans parler de ceux qui seront fatigués après Montréal et voudront gérer New York.
Bon, y’a Djokovic normalement.
Sinon, tout va bien.
D’après Gaudenzi. pic.twitter.com/PsPKSJiIXS
A suivre…
Publié le lundi 10 août 2026 à 12:29