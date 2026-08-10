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« Sinner renonce à Cincinnati et si Alcaraz joue l’US Open, on peut remer­cier la Vierge. Mais sinon, tout va bien », s’in­quiète Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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Touché au genou, Jannik Sinner a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, qui aura lieu du 13 au 23 août. 

Absent depuis avril dernier en raison de sa bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz est lui d’ores et déjà très incer­tain pour l’US Open (30 août au 13 septembre). 

La situa­tion inquiète sérieu­se­ment les obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste Benoît Maylin. 

« Et ça continue. Si Alcaraz joue l’US Open, on peut remer­cier la Vierge. Et là, Sinner renonce à Cincinnati. Le genou grince. Sans parler de ceux qui seront fati­gués après Montréal et voudront gérer New York. Bon, y’a Djokovic norma­le­ment. Sinon, tout va bien. D’après Gaudenzi. »

A suivre…

Publié le lundi 10 août 2026 à 12:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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