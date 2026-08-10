Touché au genou, Jannik Sinner a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, qui aura lieu du 13 au 23 août.

Absent depuis avril dernier en raison de sa bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz est lui d’ores et déjà très incer­tain pour l’US Open (30 août au 13 septembre).

La situa­tion inquiète sérieu­se­ment les obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste Benoît Maylin.

« Et ça continue. Si Alcaraz joue l’US Open, on peut remer­cier la Vierge. Et là, Sinner renonce à Cincinnati. Le genou grince. Sans parler de ceux qui seront fati­gués après Montréal et voudront gérer New York. Bon, y’a Djokovic norma­le­ment. Sinon, tout va bien. D’après Gaudenzi. »

😤 Et ça continue.

Si Alcaraz joue l’US Open, on peut remer­cier la Vierge.

Et là, Sinner renonce à Cincinnati.

Le genou grince.

Sans parler de ceux qui seront fati­gués après Montréal et voudront gérer New York.

Bon, y’a Djokovic norma­le­ment.

Sinon, tout va bien.

D’après Gaudenzi. pic.twitter.com/PsPKSJiIXS — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 9, 2026

A suivre…