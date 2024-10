Lors d’une prise de parole sur Sky Sport, Jannik Sinner sans se cher­cher des excuses a expliqué son état mental lorsque l’af­faire a éclaté et qu’il devait conti­nuer à jouer sur le circuit. Il a notam­ment fait une confi­dence sur son quart de finale face à Medvedev à Wimbledon où son compor­te­ment su le court avait été assez étrange.

« Avant certains matches, je ne dormais pas. Par exemple, avant le match contre Medvedev [en quarts de finale de Wimbledon]. Le matin, bien sûr, je ne me sentais pas bien. En consé­quence, nous avons dû jouer cinq sets ce qui n’a pas arrangé les choses. Durant cette période, il s’est passé telle­ment de choses que j’ai essayé de faire abstrac­tion afin de comprendre quelle était la bonne chose à faire à un moment ou à un autre. Et je dois remer­cier l’équipe qui m’a soutenu tout ce temps parce que j’en avais besoin. Par exemple, Darren Cahill n’est pas rentré en Australie, mais est resté avec moi, mon père est venu. Grâce à eux, j’ai eu un senti­ment de sûreté et de sécu­rité. Et c’est pour­quoi je dédie toujours les victoires dans les tour­nois et les matchs impor­tants à mes proches, car je ne peux pas imaginer comment je pour­rais m’en sortir sans eux »