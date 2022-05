Interviewé par Eurosport, Jannik Sinner a du choisir le joueur dans lequel il aurait aimé être « réin­carné » sur une journée. Son choix a été vite fait.

« Si je pouvais me réveiller et être un autre joueur de tennis pour une journée, j’ai­me­rais être Roger Federer parce qu’il est complet. Il peut tout faire et a toutes les solu­tions pour tout ce qui lui arrive sur le court. Se réveiller en Roger Federer est, bien sûr, une utopie, mais je crois que cette inten­tion me permet de me concen­trer pour devenir un joueur plus complet. Je ne dis pas que vous allez soudai­ne­ment me voir servir et faire des volées, ou des slices, mais peut‐être qu’un jour, j’ai­me­rais me retrouver dans une posi­tion où je suis capable de trouver mes propres solu­tions tout aussi bien que lui. En résumé, mon véri­table objectif est de devenir un joueur plus complet, et c’est ce que j’ai­me­rais réaliser d’ici la fin de l’année, plutôt que d’at­teindre un certain classement. »