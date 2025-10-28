Récemment inter­viewé par nos confrères du Guardian, Jannik Sinner a été inter­rogé sur les récentes discus­sions qui ont eu lieu entre la plupart des membres du Top 10 mondial et des orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem à propos notam­ment d’une meilleure répar­ti­tion des revenus générés par ces quatre mastodontes.

Et d’après les propos de l’ac­tuel 2e mondial, cela ne s’est pas forcé­ment très bien passé.

« Nous avons eu des discus­sions fruc­tueuses avec les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem de Roland Garros et de Wimbledon, et nous avons donc été déçus lors­qu’ils nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas donner suite à nos propo­si­tions tant que d’autres ques­tions n’étaient pas réso­lues. Le calen­drier et la program­ma­tion sont des sujets impor­tants, mais rien n’empêche les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem de se pencher dès main­te­nant sur les ques­tions de bien‐être des joueurs, tels que les retraites et les soins de santé. Les tour­nois du Grand Chelem sont les événe­ments les plus impor­tants et génèrent la plupart des revenus du tennis. Nous deman­dons donc une contri­bu­tion équi­table pour soutenir tous les joueurs, ainsi que des prix qui reflètent mieux les revenus générés par ces tour­nois. Nous voulons travailler avec les tour­nois du Grand Chelem pour trouver des solu­tions qui conviennent à tous les acteurs du tennis. »