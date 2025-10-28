Récemment interviewé par nos confrères du Guardian, Jannik Sinner a été interrogé sur les récentes discussions qui ont eu lieu entre la plupart des membres du Top 10 mondial et des organisateurs des tournois du Grand Chelem à propos notamment d’une meilleure répartition des revenus générés par ces quatre mastodontes.
Et d’après les propos de l’actuel 2e mondial, cela ne s’est pas forcément très bien passé.
« Nous avons eu des discussions fructueuses avec les organisateurs des tournois du Grand Chelem de Roland Garros et de Wimbledon, et nous avons donc été déçus lorsqu’ils nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas donner suite à nos propositions tant que d’autres questions n’étaient pas résolues. Le calendrier et la programmation sont des sujets importants, mais rien n’empêche les organisateurs des tournois du Grand Chelem de se pencher dès maintenant sur les questions de bien‐être des joueurs, tels que les retraites et les soins de santé. Les tournois du Grand Chelem sont les événements les plus importants et génèrent la plupart des revenus du tennis. Nous demandons donc une contribution équitable pour soutenir tous les joueurs, ainsi que des prix qui reflètent mieux les revenus générés par ces tournois. Nous voulons travailler avec les tournois du Grand Chelem pour trouver des solutions qui conviennent à tous les acteurs du tennis. »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 13:33