Accueil ATP

Sinner : « Sur ce type de situa­tions, tout le monde est diffé­rent, Novak a toujours su gérer cela de façon très effi­cace, c’est sûre­ment le meilleur pour cela »

Par
Jean Muller
-
442

En domi­nant le tennis comme il le fait, il est presque logique que Jannik Sinner puisse « subir » des situa­tions hostiles venant des tribunes. Trop gagner peut aussi créer des frus­tra­tions chez les fans qui attendent plus de spec­tacle, plus de temps de jeu.

« Sur ce type de situa­tions, tout le monde est diffé­rent, Novak a toujours su gérer cela de façon très effi­cace, c’est sûre­ment le meilleur pour cela. Moi, je n’ai pas de tech­nique précise, je suis déjà suffi­sam­ment heureux d’être sur le court. Quelques fois le public n’est pas contre vous, il veut juste voir plus de tennis. Après, j’es­saye juste de rester tout le temps calme dans les moments chauds, cela ne veut pas dire que c’est la bonne méthode, c’est juste comme je suis. La foule peut vrai­ment vous pousser, je sais ce que cela repré­sente quand je suis par exemple en Italie, mais par exemple ici à Madrid même face à Rafael Nadal, le public a toujours été fair play »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 10:43

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥