Tombeur de Novak Djokovic en demi‐finales de l’exhibition saoudienne « 6 Kings Slam », Jannik Sinner a visiblement apprécié les propos tenus par le Serbe après la rencontre, ce dernier ayant réaffirmé sa motivation malgré la supériorité actuelle de l’Italien et de Carlos Alcaraz.
« Je pense qu’il a tout dit. C’est un formidable modèle pour la jeune génération. Le voir concourir, s’entraîner et se préparer pour ces moments est incroyable. Ce qu’il a accompli dans sa carrière est incroyable. Je le considère comme une véritable idole. Jouer contre lui est un immense honneur et un privilège. Je suis heureux de ma journée, mais je suis également heureux de le voir dans les tournois et de le côtoyer. »
Jannik Sinner affrontera Carlos Alcaraz en finale avec en jeu un prize money historique de 6 millions de dollars.
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 08:39