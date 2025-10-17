Tombeur de Novak Djokovic en demi‐finales de l’ex­hi­bi­tion saou­dienne « 6 Kings Slam », Jannik Sinner a visi­ble­ment apprécié les propos tenus par le Serbe après la rencontre, ce dernier ayant réaf­firmé sa moti­va­tion malgré la supé­rio­rité actuelle de l’Italien et de Carlos Alcaraz.

« Je pense qu’il a tout dit. C’est un formi­dable modèle pour la jeune géné­ra­tion. Le voir concourir, s’en­traîner et se préparer pour ces moments est incroyable. Ce qu’il a accompli dans sa carrière est incroyable. Je le consi­dère comme une véri­table idole. Jouer contre lui est un immense honneur et un privi­lège. Je suis heureux de ma journée, mais je suis égale­ment heureux de le voir dans les tour­nois et de le côtoyer. »

Sinner after beating Novak Djokovic at Six Kings Slam



“Stop being so mean to older people.” 😂



Jannik Sinner affron­tera Carlos Alcaraz en finale avec en jeu un prize money histo­rique de 6 millions de dollars.