Jannik a été reçu en grande pompe dans son village natal où il a signé le livre d’or de la ville dans une mise en scène tyro­lienne plus qu’i­ta­lienne. Il a rappellé son respect notam­ment pour Novak Djokovic. Selon lui, le circuit sans le Serbe n’a vrai­ment pas la même saveur.

Sesto celebra il ritorno di Jannik #Sinner : « Andare via scelta non facile, ma porto nel cuore gli amici veri« https://t.co/iIAcWD0h0i — Sportface (@sportface2016) June 11, 2024

« Djokovic ? J’espère qu’il pourra revenir le plus tôt possible et réussir d’une manière ou d’une autre à être sur le terrain de Wimbledon. Quand il a fait forfait à Roland‐Garros, j’étais vrai­ment désolé. C’est une personne impor­tante dans notre sport, on sent l’ab­sence d’un joueur de ce calibre, son absence pèse lourd »