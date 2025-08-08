Jannik Sinner a su très vite se remobiliser après sa finale perdue à Roland‐Garros, et a pris sa revanche sur Carlos Alcaraz seulement quelques semaines plus tard à Wimbledon. Mais tout le monde se rappelle de son huitième de finale face à Grigor Dimitrov.
L’Italien était alors mené deux sets à rien, et le Bulgare se blessait au pectoral, l’obligeant à abandonner. Une rencontre décisive pour la suite du tournoi de Sinner, qui réussissait à élever son niveau de jeu et remportait les trois matchs suivants avec autorité. Mais le N°1 mondial a lui‐même reconnu qu’il avait eu de la chance de passer face à Dimitrov.
« J’ai été chanceux face à Grigor, mais j’ai pris ça comme un signe. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer et c’est comme ça dans le tennis. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi et comment certaines choses arrivent. Et après ce match, j’ai vraiment augmenté mon niveau de jeu, et j’ai joué un des meilleurs tennis que je pouvait jouer. C’était un grand moment d’émotion pour moi, et j’ai pu célébrer ça avec mon équipe. »
Publié le vendredi 8 août 2025 à 13:45