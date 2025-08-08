Jannik Sinner a su très vite se remo­bi­liser après sa finale perdue à Roland‐Garros, et a pris sa revanche sur Carlos Alcaraz seule­ment quelques semaines plus tard à Wimbledon. Mais tout le monde se rappelle de son huitième de finale face à Grigor Dimitrov.

L’Italien était alors mené deux sets à rien, et le Bulgare se bles­sait au pectoral, l’obli­geant à aban­donner. Une rencontre déci­sive pour la suite du tournoi de Sinner, qui réus­sis­sait à élever son niveau de jeu et rempor­tait les trois matchs suivants avec auto­rité. Mais le N°1 mondial a lui‐même reconnu qu’il avait eu de la chance de passer face à Dimitrov.

« J’ai été chan­ceux face à Grigor, mais j’ai pris ça comme un signe. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer et c’est comme ça dans le tennis. Alors il faut essayer de comprendre pour­quoi et comment certaines choses arrivent. Et après ce match, j’ai vrai­ment augmenté mon niveau de jeu, et j’ai joué un des meilleurs tennis que je pouvait jouer. C’était un grand moment d’émo­tion pour moi, et j’ai pu célé­brer ça avec mon équipe. »