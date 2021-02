A n’en pas dou­ter, Jannik Sinner sera l’une des sen­sa­tions à suivre de la pla­nète ten­nis dans les années à venir. Le jeune Italien (19 ans) a déjà fait son entrée dans la cour des grands en 2020 en rem­por­tant l’ATP 250 de Sofia, et plus récem­ment en étant invi­té à l’ex­hi­bi­tion d’Adélaïde aux côtés de Djokovic, Thiem et Nadal. Un pri­vi­lège qu’il doit au fait d’être deve­nu le par­te­naire d’en­traî­ne­ment du Majorquin durant la pré‐saison. Une expé­rience par­ti­cu­liè­re­ment enri­chis­sante pour le jeune homme, comme il l’a confié à metro.co.uk.

« Passer ce temps avec Rafa était fan­tas­tique, j’ai beau­coup appris à tous les niveaux. Ce qui était génial pour moi de voir à pro­pos de Rafa, par rap­port à d’autres cham­pions, c’est la façon impres­sion­nante dont il pense et aborde chaque entraî­ne­ment et chaque balle. C’est une per­sonne super gen­tille et humble et quelque chose que j’ai vrai­ment appris de lui, c’est l’in­ten­si­té qu’il met dans chaque pra­tique. Chaque fois qu’il entre sur le court, c’est comme s’il jouait une finale d’un Grand Chelem. J’ai beau­coup pro­fi­té de mes deux semaines d’en­traî­ne­ment avec lui, et je me sens béni et hono­ré qu’il m’ait choi­si pour se pré­pa­rer à un évé­ne­ment aus­si impor­tant que l’Open d’Australie. »